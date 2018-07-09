Politico сообщил состав делегации США на саммите в Хельсинки

Дочь Трампа Иванка, а также его старший советник и зять Джаред Кушнер в Хельсинки не поедут.

Американская газета Politico раскрыла состав делегации США, которая будет сопровождать президента Дональда Трампа на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля.

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По данным издания, в состав американской делегации войдет, в частности, бывший вице-президент телеканала Fox News Билл Шайн, которого 5 июля назначили заместителем начальника аппарата сотрудников Белого дома по коммуникациям.

В столицу Финляндии также поедут руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, советник по политическим вопросам Стивен Миллер, директор по социальным сетям в Белом доме Дэн Скавино, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, а также супруга президента США Мелания Трамп.

Как отмечает Politico, дочь Трампа Иванка, а также его старший советник и зять Джаред Кушнер в Хельсинки не поедут.

Ожидается, что президенты США и России будут обсуждать двусторонние отношения, конфликт в Сирии и вопросы разоружения. Дональд Трамп также намерен поднять темы Украины и российского вмешательства в американские президентские выборы в 2016 году.