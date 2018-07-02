В Белом доме назвали ключевой вопрос встречи Трампа и Путина в Хельсинки

В США заявили, что установленный порядок дня с Путиным включает в себя расширенную встречу один на один с Трампом, что вызывает беспокойство среди некоторых официальных лиц.

Центральным элементом будущего хельсинкского саммита между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным станет будущее Сирии и предложение о привлечении России как партнера в вытеснении Ирана с поля боя.

Об этом заявил советник по национальной безопасности посол Джон Болтон, передает Европейская правда со ссылкой на CBS News.

По его словам, важным является то, что лидеры будут говорить с глазу на глаз, что "даст возможность детально обсудить Сирию, а также целый ряд вопросов".

"Есть возможности для проведения более широких переговоров о предоставлении помощи для вытеснения иранских сил обратно в Иран, что было бы значительным шагом вперед", - сказал Болтон.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что установленный порядок дня с Путиным включает в себя расширенную встречу один на один с Трампом, что вызывает беспокойство среди некоторых официальных лиц США по поводу каких-либо уступок, которые могут быть сделаны.

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"Никто не знает, что сделает Трамп, когда он будет в комнате с Путиным. Это касается практически всех вопросов", - сказал высокопоставленный чиновник.

Напомним, Вашингтон объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном. По соглашению с США, Францией, Германией, Великобританией, Россией и Китаем, Иран строго ограничил мощности по обогащению урана, чтобы убедить государства в том, что он не используется для разработки ядерных бомб. В обмен Иран получил ослабление санкций, большинство из которых были отменены в январе 2016 года. Европейские государства, которые подписали ядерное соглашение с Ираном 2015 года, до сих пор поддерживают ее.

Иран говорит, что вопрос баллистических ракет и его участия в войнах на Ближнем Востоке, не подлежат обсуждению.

Встреча лидеров США и РФ состоится 16 июля в Хельсинки.