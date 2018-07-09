Британия усиливает флот в Атлантике для противостояния российской угрозе

Северная Атлантика станет приоритетным регионом для правительства, что позволит британским флоту и военным самолетам чаще проводить там операции.

Британский ВМФ увеличит свое присутствие в Северной Атлантике для противостояния «растущей угрозе со стороны России».

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Об этом заявил глава Королевского флота адмирал Филип Джонс в интервью телеканалу Sky News. По словам военного, в выбранном регионе создадут новую «зону для совместных операций». Как пояснил адмирал, это означает, что Северная Атлантика станет приоритетным регионом для правительства, что позволит британским флоту и военным самолетам чаще проводить там операции.

«Они усиливают возрождение потенциала и масштаба своих возможностей, чего мы не могли ожидать еще 10 лет назад. Нам необходимо ответить на это. Они явно инвестировали в исследования и разработки, чтобы иметь возможность достичь таких результатов», - отметил британский военный.

Джонс рассказал, что 97% глобального трафика передается по волоконно-оптическими кабелями, которые проложены на глубине моря по всему миру. «Мы знаем, что у россиян есть способность их обнаруживать и работать с этими кабелями, и, конечно же, они делают это в очень сложных условиях, на очень большой глубине. Нам нелегко понять, что происходит. Мы должны оценить, что они делают. Мы должны отслеживать, что они делают, мы должны следить за тем, что они делают как на поверхности, так и под водой», - отметил адмирал.