По факту событий в Грозном возбудили уголовное дело

Об этом сообщил официальный представитель следственного комитета России Владимир Маркин, передает ТАСС.

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"Главным следственным управлением следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело по ст. 317, 208, 222 Уголовного кодекса РФ ("посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа, организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем и незаконный оборот оружия"), - сообщил Владимир Маркин.

По его словам, для расследования уголовного дела создали следственно-оперативную группу, в которую вошли более 50 следователей и криминалистов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров накануне объявил об окончании спецоперации против сторонников независимости республики. По его словам, было убито 10 сторонников независимости. По официальным сообщениям, погибли 10 сотрудников силовых структур, еще 28 были ранены. Также сообщается о гибели одного гражданского.