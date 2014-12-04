В России официально заявляют, что все ополченцы в Доме печати в Грозном уничтожены

"Информационный центр Национального антитеррористического комитета подтверждает заявление главы Чеченской Республики Кадырова о нейтрализации всех бандитов, блокированных в Доме печати города Грозный. В рамках проводимой контртеррористической операции принимаются дополнительные меры по нейтрализации боевиков, укрывшихся в здании средней школы №20 Грозного", — цитирует заявление "РИА Новости".

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Боевики укрылись в Доме печати в центре Грозного и были блокированы. Кадыров также сообщал, что они были переодеты в форму полицейских. Национальный антитеррористический комитет подтвердил блокирование группы боевиков и гибель нескольких правоохранителей, в центре города введен режим контртеррористической операции.