Несмотря на обещание Кадырова, бои в Грозном продолжаются (видео)

Жители Грозного сообщают, что стрельба слышна в разных районах города, передает kavkazcenter.com.

В настоящее время точные данные о численности сторонников независимости, которые участвуют в вооруженном противостоянии с силовиками Кадырова отсутствуют. По разным данным их от 10 до 100 человек. Среди местных жителей распространяются слухи, что их может быть больше.

Напомним, что в видео обращении одного из членов движения за независимость, вошедшего в Грозный, подчеркивается, что целью операции является месть кадыровским силовикам за притеснение мусульманских женщин.

Между тем в ходе боев в Грозном полностью уничтожен Дом печати. Также сгорел кадыровский торговый центр "Беркат". Местные источники сообщают, что ожесточенные бои идут сейчас в районе 20-й городской школы. Из-за применения бронетехники и огнеметов, в школе начался пожар.

К настоящему времени точные данные о потерях обеих сторон пока не известны.

Между тем, стало известно, что Рамзан Кадыров ночью покинул Чечню и улетел в Москву "слушать Путина". Затем прилетел обратно.