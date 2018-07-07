Во Франции назвали причину катастрофы самолета EgyptAir над Средиземным морем

В кабине лайнера начался пожар, который охватил весь самолет и привел к потере контроля над самолетом.

Французское бюро по расследованиям авиакатастроф (BEA) сообщило о том, что вероятной причиной крушения самолета EgyptAir над Средиземным морем в мае 2016 года стал пожар.

Этот анализ противоречит информации египетских правоохранительных органов о том, что на останках пассажиров лайнера были обнаружены следы взрывчатых веществ, пишет РБК со ссылкой на Europe 1.

В BEA указали, что в кабине лайнера начался пожар, который охватил весь самолет и привел к потере контроля над самолетом. В результате самолет упал в Средиземное море, а жертвами катастрофы стали 66 человек, в том числе 15 граждан Франции и 40 египтян.

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Что касается версии египетской стороны о том, что причиной катастрофы мог стать теракт, то французские эксперты указали, что не располагают такими данными. При этом в Париже предложили властям в Каире продолжить сотрудничество в расследовании крушения самолета.

В BEA указали, что не получили от египтян окончательного отчета, в котором подтверждалось бы предположение о срабатывании бомбы на борту. Более того, поскольку дело о гибели людей было передано в египетскую прокуратуру, у французских экспертов нет доступа к элементам конструкции.

Напомним, самолет А320 авиакомпании EgyptAir, выполнявший рейс MS804 из Парижа в Каир, пропал с радаров утром 19 мая 2016 года. Спустя сутки обломки самолета и вещи пассажиров были обнаружены в Средиземном море в 300 километрах к северо-западу от египетской Александрии.