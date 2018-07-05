В аэропорту Тбилиси россиянин разлил ядовитую жидкость, 7 человек госпитализированы
В столице Грузии Тбилиси семь человек были госпитализированы после того, как россиянин разлил ядовитую жидкость в местном аэропорту.
Об этом в среду, 4 июля, передает dw.com со ссылкой на Службу государственной безопасности Грузии.
Россиянин, которого называют как Дмитрий Б., в результате оперативно-розыскной деятельности был задержан сотрудниками госбезопасности. По данным ведомства, инцидент произошел еще 2 июля в кассе одной из авиакомпании.
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В настоящий момент следствие ведет департамент контрразведки службы госбезопасности. Не сообщается, были ли действия задержанного преднамеренными. Также нет подробностей о том, какое ядовитое вещество могло находиться у россиянина.
После происшествия в больницу доставили семь человек, среди которых были сотрудники тбилисского аэропорта. У некоторых из них наблюдались симптомы отравления, такие как рвота, помутнение сознания, раздражение слизистых глаз и ротовой полости.
По сообщениям СМИ, у других признаков интоксикации не было, но они находились рядом с местом происшествия и должны были сдать анализы.
По информации врачей, состояние всех госпитализированных стабильное и они выписаны из клиники.
Задержек в работе аэропорта во время инцидента не было.