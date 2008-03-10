Россия и Израиль договариваются о безвизовом режиме

Между Россией и Израилем до конца этого года может быть установлен безвизовый режим.

Об этом сообщила Чрезвычайный и Полномочный посол Израиля в России Анна АЗАРИ в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы»

Вместе с тем посол заметила, что пока не может указать точную дату. А.АЗАРИ отметила, что желающим поехать в Израиль к лету, а тем паче, на Пасху, лучше всё-таки позаботиться о визах.