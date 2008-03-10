Россия и Израиль договариваются о безвизовом режиме
14:16, 10 марта 2008Мир
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Но к Пасхе не успеют
Между Россией и Израилем до конца этого года может быть установлен безвизовый режим.
Об этом сообщила Чрезвычайный и Полномочный посол Израиля в России Анна АЗАРИ в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы»
Вместе с тем посол заметила, что пока не может указать точную дату. А.АЗАРИ отметила, что желающим поехать в Израиль к лету, а тем паче, на Пасху, лучше всё-таки позаботиться о визах.
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