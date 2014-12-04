В центре Грозного прогремел взрыв, идет перестрелка (видео)

Об этом сообщает "Кавказская политика" со ссылкой на многочисленных очевидцев.

На опубликованных в соцсетях видео слышно перестрелку. Из нескольких фотографий видно горящую машину, а также стянуты в центр города наряды полиции.

Также в центре столицы Чечни появились БТР. По неподтвержденным данным, взорван автомобиль ДПС, погибли трое сотрудников полиции.

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Также сообщается, что группа ополченцев заблокирована в грозненском Доме Печати.

В этом здании располагаются редакции практически всех СМИ в Чеченской республике, включая интернет-издания.



Говорят в Грозном взорвали машину ГИБДД и прямо сейчас идет перестрелка по улице Ларсанова. #Грозный - Isaev (@TininVisa) 3 Декабрь 2014