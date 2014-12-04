В центре Грозного прогремел взрыв, идет перестрелка (видео)
4 декабря в центре Грозного произошел мощный взрыв и слышна перестрелка в районе Дома печати.
Об этом сообщает "Кавказская политика" со ссылкой на многочисленных очевидцев.
На опубликованных в соцсетях видео слышно перестрелку. Из нескольких фотографий видно горящую машину, а также стянуты в центр города наряды полиции.
Также в центре столицы Чечни появились БТР. По неподтвержденным данным, взорван автомобиль ДПС, погибли трое сотрудников полиции.
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Также сообщается, что группа ополченцев заблокирована в грозненском Доме Печати.
В этом здании располагаются редакции практически всех СМИ в Чеченской республике, включая интернет-издания.
- Isaev (@TininVisa) 3 Декабрь 2014
Говорят в Грозном взорвали машину ГИБДД и прямо сейчас идет перестрелка по улице Ларсанова. #Грозный
Возле дома-печати перестрелка. Напротив драм-театра говорит машина. Возле высоток тоже говорят перестрелка. #грозный
- Isaev (@TininVisa) 3 Декабрь 2014
Говорят, что перед Главной мечетью убили троих ДПСников.. #Чечня#Грозный
- Pretty... (@AsyaOmarova) 3 Декабрь 2014