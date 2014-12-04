В центре Грозного прогремел взрыв, идет перестрелка (видео)

02:17, 04 декабря 2014
Мир
1 0

4 декабря в центре Грозного произошел мощный взрыв и слышна перестрелка в районе Дома печати.

twitter

Об этом сообщает "Кавказская политика" со ссылкой на многочисленных очевидцев.

На опубликованных в соцсетях видео слышно перестрелку. Из нескольких фотографий видно горящую машину, а также стянуты в центр города наряды полиции.

Также в центре столицы Чечни появились БТР. По неподтвержденным данным, взорван автомобиль ДПС, погибли трое сотрудников полиции.

Читайте такжеВ результате теракта в столице Чечни Грозном погибли пятеро полицейских

Также сообщается, что группа ополченцев заблокирована в грозненском Доме Печати.

В этом здании располагаются редакции практически всех СМИ в Чеченской республике, включая интернет-издания.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter