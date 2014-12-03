Капитан "Коста Конкордия" говорит, что хотел удивить пассажиров

Во вторник он давал первые показания в суде, сообщает ВВС Украина.

Капитана обвиняют в непреднамеренном убийстве и халатности.

"Коста Конкордия" затонула 13 января 2012 во время круиза, наткнувшись на риф. В аварии погибли 32 человека.

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Франческо Скеттино отрицает то, что пытался произвести впечатление на женщину, которая находилась рядом с ним.

Вместо этого он заявил, что у его действий были "коммерческие мотивы".