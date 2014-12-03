Капитан "Коста Конкордия" говорит, что хотел удивить пассажиров
06:06, 03 декабря 2014Мир
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Главный обвиняемый по делу о крушении круизного лайнера "Коста Конкордия" капитан Франческо Скеттино заявил, что подвел судно близко к острову, чтобы удивить пассажиров красивым пейзажем.
Капитан "Коста Конкордия" говорит, что хотел удивить пассажиров / ТСН
Во вторник он давал первые показания в суде, сообщает ВВС Украина.
Капитана обвиняют в непреднамеренном убийстве и халатности.
"Коста Конкордия" затонула 13 января 2012 во время круиза, наткнувшись на риф. В аварии погибли 32 человека.
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Франческо Скеттино отрицает то, что пытался произвести впечатление на женщину, которая находилась рядом с ним.
Вместо этого он заявил, что у его действий были "коммерческие мотивы".
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