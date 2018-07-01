Сирийская оппозиция заявила о провале переговоров с Россией о мирном урегулировании

По словам повстанцев, российская сторона "не была готова слушать" их требования. Предложенный РФ вариант представители сирийской оппозиции назвали "унизительным".

Представители сирийской оппозиции заявили о провале переговоров с российскими военными о мирном урегулировании на юго-западе Сирии. Повстанцы отклонили требования Москвы сдаться.

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Об этом сообщил их представитель, пишет DW.com.

По словам повстанцев, российская сторона "не была готова слушать" их требования. Предложенный РФ вариант представители сирийской оппозиции назвали "унизительным".

Ранее в субботу переговорщики с российской стороны предложили повстанцам принять условия, подобные согласованным в случае с регионом Восточная Гута, сообщил сотрудник созданного Свободной сирийской армией оперативного центра Ибрахим Джабави.

В частности, повстанцам предложили выехать вместе с семьями на подконтрольные оппозиции территории на северо-западе страны или же остаться и продолжать жить под контролем сирийского правительства.

Противники сирийского президента Башара Асада удерживают свои позиции на юго-западе Сирии, однако в последние недели правительственная армия захватила часть подконтрольной повстанцам территории.

Летом 2017 года в сирийских юго-западных провинциях Дераа и Эль-Кунейтра, а также в Восточной Гуте и провинции Хомс начали действовать зоны деэкскалации. Над этими районами должна быть установлена зона, свободная от полетов, а также действовать перемирие между правительственной армией и повстанцами.

Военный конфликт между режимом Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями длится с 2011 года. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек. Более 5 млн сирийцев были вынуждены покинуть свои дома.