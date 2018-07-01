В Швеции умер лауреат Нобелевской премии по медицине

Он также отметил, что университет гордится сотрудничеством с выдающимся фармакологом.

В Швеции в возрасте 95 лет скончался Арвид Карлссон, шведский фармаколог и лауреат Нобелевской премии по медицине. Об этом сообщается на сайте Гётеборгского университета.

«Он внес большой вклад в науку и своей работой вдохновлял студентов и исследовательское сообщество как в Швеции, так и во всем мире», — заявил ректор Гётеборгского университета, комментируя смерть Карлссона.

Он также отметил, что университет гордится сотрудничеством с выдающимся фармакологом.

Карлссон получил Нобелевскую премию в 2000 году за открытие функций нейромедиатора дофамина в головном мозге. Отмечается, что его исследования помогли создать новые лекарственные препараты для лечения неврологических и психических заболеваний.