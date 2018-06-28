Первый день саммита ЕС: из-за одной из стран не принято никакого решения, в частности по катастрофе MH17 - Туск

"Так как одна из стран-членов сохранила свою позицию относительно всех решений, в настоящее время никаких заключительных решений не было принято", - сообщил Туск.

Совет Европейского Союза по итогам первого дня саммита глав государств и правительств стран - членов ЕС рассмотрел вопросы безопасности и обороны, крушение малазийского самолета рейса MH17, но никаких решений не принял.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря президента Европейского Совета Дональда Туска.

"Европейский совет сегодня днем провел обмен мнениями с президентом Европейского парламента Антонио Таяни и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также провел обсуждение по вопросам безопасности и обороны, занятости, роста и конкурентоспособности, инноваций и цифровых технологий и других тем, таких как расширение, MH17 и Многолетняя программа финансового развития", - говорится в сообщении.

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"Так как одна из стран-членов сохранила свою позицию в отношении всех решений, в настоящее время никаких заключительных решений не было принято", - отмечается в сообщении.

При этом не сказано, какая именно страна-член ЕС не согласовала финальные заключения по итогам первого дня саммита глав государств и правительств стран-членов ЕС.

"По этой причине (сегодняшняя) пресс-конференция представителей руководящих институтов ЕС была отменена и вместо этого будет проведена завтра после завершения европейского саммита", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявлял о намерении заблокировать общие выводы Совета ЕС из-за позиции его страны в вопросах миграции.

Кроме того, сегодня канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон должны были ознакомить членов Европейского Совета с выполнением сторонами конфликта Минских соглашений, призванных мирно урегулировать ситуацию на востоке Украины.