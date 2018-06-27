Сейм Польши принял поправки к скандальному закону о ИНП, но "антибандеровские" статьи остались без изменений

Согласно поправкам отменяются статьи, которые предусматривали уголовную ответственность за приписывание полякам преступлений фашистов.

Сейм Польши внес поправки к скандальному закону об Институе национальной памяти, отменив уголовную ответственность за приписывание польскому народу преступлений немецких фашистов во время Второй мировой войны.

Как сообщает TVN 24, проект изменений в закон был внесен премьером Польши Матеушем Моравецьким в Сейм в среду утром. Его поддержали 388 депутатов, 25 - проголосовали против.

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"Уголовная ответственность никогда не была самоцелью для нас. Это был лишь инструмент борьбы за историческую правду. Сегодня ясно, что эффективная защита также возможна с помощью других средств и действий, которые наше правительство приняло в последние месяцы", - подчеркнул глава канцелярии польского премьера Михал Дворчик.

Стоит отметить, что так называемые "антибандеровские" статьи в законе об институте национальной памяти до сих пор в силе.

Как сообщал УНИАН, в Польше 1 марта вступил в силу закон об Институте национальной памяти.

Этот документ предусматривает уголовное преследование тех, кто будет "приписывать полякам преступления нацистов", в частности будет употреблять словосочетание "польские лагеря смерти", а также тех, кто будет отрицать "преступления украинских националистов, совершенные в отношении граждан Польши в период 1925-1950 гг". Принятие этого закона вызвало беспокойство со стороны Украины, США, Израиля.