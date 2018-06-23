В МИД РФ назвали «одиозной и опасной» резолюцию Генассамблеи ООН по Приднестровью

В российском МИД заявили, что рассматривают резолюцию как «откровенный рекламно-пропагандистский ход части политических деятелей в Кишиневе, стремящихся на почве разжигания антироссийских настроений заработать очки в преддверии приближающихся парламентских выборов».

В МИД РФ назвали «одиозной и опасной» резолюцию Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций с требованием вывести российская войска из Приднестровья.

Об этом говорится в комментарии МИД России, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

«22 июня Генеральная ассамблея ООН приняла вброшенный молдавской стороной провокационный проект резолюции «Полный и безоговорочный вывод иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова». Вместе с тем не можем не отметить, что ответственное большинство государств-членов всемирной организации не сочли возможным солидаризироваться со столь одиозной и опасной инициативой некоторых молдавских политических кругов и либо проголосовали против нее, либо воздержались», - заявили в МИД РФ.

При этом подчеркивается, что в 1992 году «благодаря своевременному вмешательству российских войск было прекращено кровопролитие на Днестре, созданы условия для запуска процесса мирного урегулирования».

«И по сей день российский воинский контингент остается гарантом мира и стабильности в Приднестровье. Принятие же резолюции может подорвать хрупкий прогресс, который наметился в последние месяцы на треке приднестровского урегулирования», - говорится в документе.

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Кроме того, отмечается, что в самом руководстве Республики Молдова нет единства в отношении указанной резолюции, как это следует из специального заявления президента Республики Молдова от 19 июня 2018 года.

«В связи с этим рассматриваем данную инициативу как откровенный рекламно-пропагандистский ход части политических деятелей в Кишиневе, стремящихся на почве разжигания антироссийских настроений заработать очки в преддверии приближающихся парламентских выборов», - говорится в комментарии.

Как сообщал УНИАН, вчера, 22 июня, Генассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Приднестровского региона Молдовы. Одним из соавторов соответствующей резолюции была Украина.