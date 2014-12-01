В России за год на почве расизма убили 19 человек, еще 97 ранили

С начала 2014 года в Росии от рук расистов погибли 19 человек, еще 97 были ранены, а 2 человека получили угрозы убийством.

Об этом сообщает информационно-аналитический центр "Сова".

Отмечается, что расистские нападения были зафиксированы в 24 регионах России.

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"В ноябре 2014 года в результате ксенофобных и неонацистски мотивированных нападений пострадал 1 человек – в Москве у станции метро «Свиблово» молодой человек неожиданно, без видимых причин, несколько раз ударил ножом в живот прохожую «неславянской внешности», одетую согласно мусульманской традиции", - сообщают в центре.

Также в 2014 году зафиксировано не менее 48 актов идейно мотивированного вандализма в 32 регионах страны. Только в ноябре этого года стало известно о 8 актах вандализма.

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C начала года было вынесено не менее 18 обвинительных приговоров за расистское насилие, в которых был учтен мотив ненависти, против 39 человек в 16 регионах страны. За ксенофобную пропаганду в 2014 года было вынесено 130 приговоров против 132 человек в 51 регионе.