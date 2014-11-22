Россия заняла первое место в мире по числу полицейских на душу населения

Такие данные приводит «Эхо Москвы» со ссылкой на британскую газету The Independent.

На 100 тысяч россиян приходится в среднем 565 сотрудников МВД. Заметно отстает от Росии по этим показателям Турция. Там на те же 100 тысяч граждан 475 стражей порядка.

Третье место в рейтинге заняла Италия. В топ-10 «полицейских государств» попали также Португалия и Гонконг, Казахстан, Алжир, Болгария, Словакия и Чехия.

Читайте такжеПутин пообещал не допустить "цветных революций" в России

Сайт The Inpdendent ссылается на американское агентство Блумберг, которое еще год назад публиковало аналогичный рейтинг полностью.

В нем учитывались страны с населением более 5 миллионов человек. Исследование основывалось на данных управления ООН по наркотикам и преступности. Под полицейскими специалисты международной организации подразумевают всех, кто работает в государственных структурах и отвечает за профилактику, выявление и расследование преступлений.

В исследовании, проведенном ООН, не учитывалась статистика из Беларуси, Северной Кореи и Узбекистана.

Председатель координационного совета профсоюза сотрудников полиции Москвы, капитан милиции в отставке Михаил Пашкин считает, что 565 правоохранителей на сто тысяч жителей, действительно большая цифра и говорит это о том, что у РФ не действует закон. Пашкин отметил, что еще одна большая проблема полицейских это бумажная волокита.