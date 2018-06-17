На фестивале в США произошла стрельба: 20 человек ранены

16 пострадавших получили огнестрельные ранения, четверо раненых – в критическом состоянии, в том числе 13-летний мальчик.

В Соединенных Штатах Америки в результате стрельбы, произошедшей на фестивале Art All Night в городе Трентон штат Нью-Джерси, 20 человек получили ранения.

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Об этом сообщает CNN со ссылкой на прокуратуру округа Мерсер.

Согласно информации, 16 пострадавших получили огнестрельные ранения, четверо пострадавших находятся в критическом состоянии. В том числе - 13-летний мальчик.

По данным правоохранителей, двое подозреваемых около 3-х часов ночи в воскресенье, 17 июня, открыли огонь по посетителям фестиваля.

Известно, что одного из нападавших, 33-летнего мужчину, застрелили. Второго стрелка взяли под стражу.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, 1 октября 2017 года произошла стрельба в Лас-Вегасе, штат Невада, во время концерта музыки кантри, погибли более 50 человек, около полутысячи были ранены.