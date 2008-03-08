В мексиканском порту нашли контейнер с $10 миллионами
10:59, 08 марта 2008Мир
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Фонды наркомафии?
Около 10 млн. долларов наличными обнаружили мексиканские военные моряки во время осмотра контейнеров в порту Мансанильо на тихоокеанском побережье страны.
Как сообщает «Газета.Ру», во время осмотра, проводившейся совместно с генпрокуратурой Мексики, в морском контейнере, который следовал в Панаму, внимание моряков привлекли картонные коробки, не числившиеся в грузовых документах.
Коробки оказались доверху наполнены пачками денег. По мнению экспертов, речь идет о фондах наркомафии.
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