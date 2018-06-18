В парижском поезде родился мальчик и в подарок получил бесплатный проезд до 25 лет
17:50, 18 июня 2018Мир
177 0
Роженицу и новорожденного малыша доставили в ближайшую больницу, они чувствуют себя хорошо.
Иллюстрация \ REUTERS
В Париже в понедельник в поезде сети городских электричек RER родился мальчик.
Как сообщает BFM-TV, рождение ребенка привело к приостановке движения поездов между станциями "Шарль де Голль"/"Этуаль" и "Насьон", передает ЕвроПравда.
Роженицу и новорожденного малыша доставили в ближайшую больницу. Как сообщается, и мать и ее сын чувствуют себя хорошо.
Руководство сети поездов поздравило молодую мать с рождением ребенка и объявило, что дарит малышу бесплатное пользование поездами сети RER, пока ему не исполнится 25 лет.
Впоследствии движение поездов на линии восстановили.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter