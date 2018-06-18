В парижском поезде родился мальчик и в подарок получил бесплатный проезд до 25 лет

17:50, 18 июня 2018
Мир
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Иллюстрация \ REUTERS

Как сообщает BFM-TV, рождение ребенка привело к приостановке движения поездов между станциями "Шарль де Голль"/"Этуаль" и "Насьон", передает ЕвроПравда.

Роженицу и новорожденного малыша доставили в ближайшую больницу. Как сообщается, и мать и ее сын чувствуют себя хорошо.

Руководство сети поездов поздравило молодую мать с рождением ребенка и объявило, что дарит малышу бесплатное пользование поездами сети RER, пока ему не исполнится 25 лет.

Впоследствии движение поездов на линии восстановили.

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Теги: #Франция#подарок#мальчик