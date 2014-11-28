В РФ не вспоминают войну в Чечне, чтобы не было ассоциаций с войной в Украине - лидер "Яблока"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил председатель партии "Яблоко" Сергей Митрохин сегодня в Москве на конференции "Война в Чечне. Политические ошибки, военные преступления".

Он подчеркнул, что власти РФ и российское общество не обратили внимания на 20-летие начала войны в Чечне.

"Мы понимаем, почему это происходит - если бы сейчас эта тема стала всплывать в СМИ, то на наших граждан нахлынул бы целый ряд ассоциаций в связи с тем, что происходит в России сегодня, нашим гражданам пришло бы много лишних мыслей, которые руководство не хочет видеть, так как Россия втянута в очередную войну и является одним из генераторов этой войны", - сказал Митрохин.

Он сообщил, что общаясь с политическими оппонентами, которые клеймят украинские власти за действия на Донбассе, задает им вопрос "почему вы эти действия осуждаете, но вы же все то же самое приветствовали и рукоплескали 20 и 15 лет назад, когда это же происходило в России".

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Митрохин подчеркнул, что российским властям, когда начинается война, легче врать, так как включаются механизмы мобилизации и подавления общественного мнения.

"Под влиянием очень сильных эмоций, которые возбуждает война, очень легко скрывать преступления, коррупцию, воровство, оправдывать любые внешнеполитические авантюры. Все это было 20 лет назад, все это происходит и сегодня. Именно поэтому не хотят вспоминать прошлое и анализировать то, что было", - сказал Митрохин и добавил, что такое положение позволяет повторять эти действия.

По его словам, если о войне в Чечне не будут вспоминать, то Россия обречена "на этот поручный круг ошибок и преступлений, которые совершались 20, 15 лет назад и совершаются и сейчас".

Он подчеркнул, что 20 лет назад российские войска действовали как "зеленые человечки" и они снова появились на востоке Украины и в Крыму.

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Митрохин подчеркнул, что сейчас, как и 20 лет назад, власти РФ совершают преступления против своих граждан, которых посылали воевать в Чечню и сегодня посылают в Украину.

"Гробы безымянные шли 20 лет назад и сейчас идут, их хотят спрятать, и государство заявляет о своем неучастии в военных действиях", - сказал Митрохин.

Как сообщал УНИАН, первый "секретный" штурм Грозного состоялся 26 ноября 1994 года, эта попытка закончилась сожжением российских танков и пленом для многих российских военных.