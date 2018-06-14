Перелом челюсти и травма мозга: в России напали на фаната-гея из Франции
В России фиксируют первые проявления насилия по отношению к иностранным болельщикам, которые приехали на чемпионат мира по футболу.
Как сообщает Metro, в Санкт-Петербурге двое мужчин напали на французов, которые приехали в Россию на ЧМ-2018. Один из пострадавших получил травмы головы и мозга, а также перелом челюсти. Издание сообщает, что нападение произошло на почве гомофобии.
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Нападавших задержали. Ими оказались 25-летний Исмет Гайдаров и 24-летний Расул Магомедов из Дагестана.
Также издание сообщает о другом случае, который произошел в Москве. Там пятеро мужчин напали на нетрезвого болельщика из Англии, когда тот снимал деньги в банкомате, и ограбили его.
Как сообщал УНИАН, Австралия объявила дипломатический бойкот ЧМ-2018 в России. Также дипломатический бойкот ЧМ-2018 объявили Великобритания и Исландия, которая не входит в ЕС.
Причинами для этого стало вторжение РФ в Украину и Сирию, отравления в Британии российского экс-разведчика Сергея Скрипаля, голодание украинских политзаключенных, в том числе режиссера Олега Сенцова, и систематическое нарушение прав человека в Российской Федерации.