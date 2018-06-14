"Уродина": знаменитый дизайнер из Dolce & Gabbana обозвал тяжелобольную певицу

16:31, 14 июня 2018
Мир
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Селена Гомес / REUTERS

Известный итальянский дизайнер и один из основателей модного дома Dolce & Gabbana Стефано Габбана возмутил сети тем, что оскорбил тяжелобольную американскую актрису и певицу Селену Гомес.

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Так, в Instagram-аккаунте The Catwalk Italia появился коллаж из фото Селены, под которым оставил комментарий Габбана: "È proprio brutta!!!" ("Она такая уродина!!!").

Селена Гомес никак не отреагировала на оскорбление, зато ее поклонники оставили сотни тысяч гневных комментариев.

Напомним, что у певицы диагностировали волчанку четыре года назад. При этой болезни иммунная система организма образует антитела к его собственным тканям. Это вызывает поражение кожи, мышц и суставов, сердечно-сосудистой, нервных систем и других органов.

Чтобы организм не отказал, лечение нужно начинать при первых признаках болезни, обычно прописывают гормоны и средства, подавляющие иммунную систему.

В прошлом году из-за болезни Селене пересадили почку. Орган отдала ей лучшая подруга.

#selenagomez rocks red dresses ❤️ Choose your fave: 1,2,3,4 or 5?

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Теги: #дизайнеры#Селена Гомес болезнь