Только кнопочные телефоны: футбольных фанатов предупредили о возможном кибершпионаже в России

Электронные устройства могут быть взломаны преступниками или лицами, связанными с российским правительством.

Американские спецслужбы и немецкое МВД предупреждают, что российские хакеры могут проникнуть в смартфоны футбольных болельщиков. На ЧМ-2018 они рекомендуют брать с собой старые кнопочные телефоны без выхода в интернет.

Об этом пишет DW. Отмечается, что электронные устройства могут быть взломаны преступниками или лицами, связанными с российским правительством.

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США, агент ФБР Уильям Еванина предупредил любителей футбола с США, они могут стать мишенью злоумышленников, даже если американцам казаться, что они не представляют интереса для хакеров, сообщает Reuters.

"Если вы планируете взять с собой мобильный телефон, ноутбук или другое электронное устройство - не делайте ошибок, любые данные на этих устройствах, особенно ваша личная информация, могут стать доступны российскому правительству или киберпреступникам", - сказал Еванина. Он уточнил, что наибольшему риску подвергаются "должностные лица корпораций и правительственные чиновники". "Если вы можете обойтись без своих гаджетов, не берите их с собой. Если вам они нужны, возьмите любой другой устройство - не тот, которым вы пользуетесь обычно, а также извлеките аккумулятор, когда вы не пользуетесь устройством", - посоветовал Еванина.

Другой американский чиновник на условиях анонимности сообщил, что британские спецслужбы выпустили подобные предупреждения для подданных Соединенного Королевства и футбольной команды Англии, участвует в Чемпионате мира в России. Специалисты британского Национального центра по кибербезопасности (NCSC), входящий в состав Центра правительственной связи (GCHQ), также опубликовали предупреждение для британцев.

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Предупреждают об опасности во время ЧМ-2018 и в Германии. "Обращаем внимание, что личные смартфоны и другие электронные гаджеты могут стать объектом шпионажа. Поэтому рекомендуем не брать их с собой", - говорится в инструкции по технике безопасности МВД земли Северный Рейн-Вестфалия, выданной специально к Чемпионату мира в России. По данным СМИ, власти города Мюльхайм-на-Руре рекомендует госслужащим взять на чемпионат старый кнопочный мобильный без доступа к интернету и без списка служебных контактов.

"В прошлом были инциденты в России и Турции, когда у путешественников на некоторое время забирали телефоны, а затем возвращали без объяснений. Впоследствии выяснялось, что данные из них были считаны", - рассказал представитель регионального МВД Тобиас Дункель.

Как известно, Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Ранее сообщалось, что Австралия объявила о дипломатическом бойкоте ЧМ-2018 в России. Также дипломатический бойкот ЧМ-2018 объявили Великобритания и Исландия, которая не входит в ЕС.