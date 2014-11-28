Кэмерон хочет ограничить соцвыплаты для мигрантов и не исключает выхода Британии из ЕС

Мигрантам в Великобритании нужно будет проработать четыре года, прежде чем претендовать на налоговые льготы.

С таким предложением намерен выступить британский премьер Дэвид Кэмерон, сообщает Украинская правда со ссылкой на издание The Guardian.

Инициатива Кэмерона включает в себя запрет на получение социального жилья или социальной помощи в течение первых четырех лет после въезда. Безработные иммигранты не смогут претендовать на какие соцвыплаты, а после шести месяцев безуспешных поисков работы их будут высылать из страны.

Такая инициатива может привести к обновлению законодательства ЕС о соцобеспечении.

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Кроме того, от того, позволят ли стране реформировать иммиграционную систему, ограничив для иностранцев возможности использования щедрой системы социальных преференций, будет зависеть пребывание Великобритании в ЕС.

"Если наши проблемы не будут услышаны, и мы не сможем подвести улучшенную базу под наши отношения с Евросоюзом, тогда, конечно, я ничего не могу исключать", - сказал Кэмерон.

Премьер, как ожидается, сообщит, что приоритетом станет принятие новых правил для всех стран Евросоюза, но если эта цель будет недостижимой, то и соглашение только для Британии его устроит.

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По оценкам экспертов, реформа может затронуть около 300 тыс. мигрантов - граждан ЕС, которые сейчас в основном занимают в Британии низкооплачиваемые рабочие места.

Напомним, из-за намерения премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона ввести количественные ограничения для въезда мигрантов из экономически недостаточно развитых стран ЕС канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность выхода Британии из ЕС.