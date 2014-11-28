В Намибии проходят первые в истории страны электронные всеобщие выборы

Выборы полностью электронные: на избирательных участках члены комиссий проверяют подлинность электронных карт избирателей, после чего голосующий в кабине для голосования нажимает на кнопку, соответствующую выбранному им кандидату, передает Би-би-си.

По всей стране открыты около 4 тыс. избирательных участков.

Ожидается, что победу на выборах одержит правящая партия "Организация Народов Юго-Западной Африки", а президентом станет ее кандидат, нынешний премьер-министр Хаге Гейнгоб.