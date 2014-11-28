В Намибии проходят первые в истории страны электронные всеобщие выборы
11:00, 28 ноября 2014Мир
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Намибия сегодня избирает президента и парламент страны, и впервые выборы проходят без использования бумажных бюллетеней для голосования.
Намибия перешла на электронный формат выборов / www.republikein.com.na
Выборы полностью электронные: на избирательных участках члены комиссий проверяют подлинность электронных карт избирателей, после чего голосующий в кабине для голосования нажимает на кнопку, соответствующую выбранному им кандидату, передает Би-би-си.
По всей стране открыты около 4 тыс. избирательных участков.
Ожидается, что победу на выборах одержит правящая партия "Организация Народов Юго-Западной Африки", а президентом станет ее кандидат, нынешний премьер-министр Хаге Гейнгоб.
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