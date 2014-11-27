Die Welt: Напускное спокойствие Путина при падении цен на нефть

Об этом пишет Эдуард Штайнер в своей статье «Напускное спокойствие Путина при падении цен на нефть», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

Своей невозмутимостью Владимир Путин показывает своему народу и всему миру суверенитет страны и собственное спокойствие. Что бы ни происходило с экономикой России, и что бы не замышляли против нее враги: Россия, согласно лозунгу Путина, сильнее и справиться с низкой ценой на нефть и обвалом рубля.

За невозмутимым лицом скрывается растущая обеспокоенность Путина и его истеблишмента. Как в понедельник сообщила российская газета "Коммерсант", политики у власти впервые серьезно обдумывают шаги для того, чтобы поддержать столь важную цену на нефть для второй по величине нефтедобывающей страны в мире и снова поднять ее в сотрудничестве с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Встреча нефтяного картеля состоится в четверг, где страны будут совещаться о том, что они собираются делать с падением цен на черное золото. С середины июня цена снизилась – именно на европейский сорт Brent, на который ориентируется также российский сорт Urals – более чем на 30%, меньше $ 80 за баррель, прежде чем она остановилась на отметке примерно в 80 долларов.

В частности, Россия могла бы предложить ОПЕК сократить свой годовой объем производства на 15 млн тонн, если ОПЕК на саммите в четверг, в свою очередь, сократит производство на 70 миллионов тонн, сообщает газета, ссылаясь на источники в российском правительстве. Ранее в пятницу министр энергетики Александр Новак заявил, что вопрос о сокращении добычи уже обсуждается.

ОПЕК выглядит все более беспомощным

Причины понижения цен: слабая глобальная экономика, бум добычи из сланца в США и неожиданная политика крупнейшего производителя - Саудовской Аравии, когда страна в сентябре, несмотря на противоположное заявление, не сократила добычу, а вместо этого, снизила цену, чтобы удержать долю на рынке в противовес США.

Производить меньше нефти, чтобы остановить падение цен, или ничего не предпринимать? Даже наблюдатели рынка полностью расходятся во мнениях относительно того, что будет делать ОПЕК. Есть сомнения даже относительно того, имеет ли картель на данном этапе власть, чтобы предпринимать что-либо для повышения цен. С одной стороны, рынок нужно сдерживать: если ОПЕК не вмешается, то цены могут снизиться до 60 долларов за баррель, такое мнение выразили эксперты агентству Reuters.

На самом деле, ни у кого нет такой власти, как у ОПЕК. Из 86,75 млн баррелей мировой суточной добычи в прошлом году 36,83 млн баррелей приходились на долю ОПЕК, как это видно из соответствующего доклада Вritish Рetroleum «Статистический обзор мировой энергетики». Россия добывает 10,79 млн баррелей в день. Саудовская Аравия – 11,52 млн баррелей.

Но ОПЕК расколот внутри. Это использует Россия, и в эти дни ищет возможности для сотрудничества с государством-членом ОПЕК Венесуэлой, которая также страдает от падения цен на нефть, а также как член ОПЕК Иран, выступает за сокращение квоты на добычу нефти.

Российский государственный бюджет наполовину зависит от нефти

Россия сама гораздо больше пострадает от обвала цен на нефть, чем от западных санкций, впервые дал оценку ситуации министр финансов Антон Силуанов. Последствия западных санкций, ведущих к отсутствию притока капитала, могут стоить России до 40 миллиардов долларов. Убыток от 30-типроцентного падения цен на нефть, однако, обойдется от 90 до 100 миллиардов долларов.

Если цена на нефть останется на отметке $ 80 за баррель, и санкции не отменят, рост ВВП, по словам Силуанова, будет ниже одного процента. Если цена на нефть упадет до 60 долларов, Россия будет пересчитывать бюджет, в котором сейчас заложена цена на нефть 96 долларов, и придется принимать более жесткие меры. Российский государственный бюджет почти наполовину зависит от доходов, полученных от продажи энергоносителей.

Но то, что может сделать Россия? По мнению аналитиков, гигантская империя сможет повлиять на цены, только если сократит добычу на одну десятую. Второй вариант заключается в увеличении емкости хранилищ в стране. В понедельник даже крупнейшая государственная нефтяная компания страны «Роснефть» заговорила о государственных резервах нефти. Во времена, когда предложение превышает спрос, должны быть созданы возможности для хранения, заявил председатель правления Александр Некипелов, перед депутатами в парламенте. При увеличении спроса эти запасы можно будет снова вывести на рынок.

Ранее министр энергетики Новак признал, что Россия не располагает такими технологиями, как Саудовская Аравия, которые бы позволяли быстро сократить добычу, а затем быстро расширить объемы производства. Россия добывает нефть в суровых климатических условиях, сказал Валерий Нестеров, аналитик Сбербанка CIB, в интервью газете «Ведомости»: «Эксплуатационные вышки зимой могут просто замерзнуть, если остановить работу».

Парадокс добычи нефти

В отличие от Роснефти другие российские нефтяные компании выступают против снижения объемов производства. Текущий прогноз добычи служит доказательством того, что уровень производства стабилизируется, заявил Вагит Алекперов, глава второй по величине частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ: «Я убежден, что цена восстановится очень быстро». Текущее снижение приведет к росту потребления, что в свою очередь повысит цену. Кроме того, Алекперов указывает на то, что Россия сама еще в советское время не согласовала свою позицию в вопросе добычи нефти с ОПЕК.

В частности, объем добычи России в прошлом году составил 523 млн тонн, и в будущем, по словам Новака, будет еще 505-520 млн тонн. «Но самостоятельно поддерживать этот уровень становится труднее с каждым годом, потому что нужно больше бурить, использовать больше ресурсов, открывать новые месторождения и добывать труднодоступную нефть».

Для этого нужны деньги, которые есть только тогда, когда цена на нефть растет. До сих пор из всех нефтяных компаний только генеральный директор «Лукойл» Алекперов высказал свое мнение и сообщил, что инвестиционная программа его концерна в следующем году будет сокращена на два миллиарда долларов - до 14 миллиардов долларов США. С каждым снижением цены на нефть на один доллар, реальные доходы нефтяных компаний сокращаются на 0,3 доллара, считает Василий Танурков, аналитик Велес Капитал. Тем не менее, этой осенью некоторые убытки будут компенсированы, потому что снизились экспортные пошлины.

При дорогих морских и труднодоступных месторождениях, сниженные экспортные пошлины мало что могут спасти. При цене ниже 80 долларов за баррель сложные месторождения будут убыточными.

Старые нефтяные скважины иссякают

Санкции, в конечном счете, тоже могут влиять на цену нефти: Поскольку Запад запретил экспорт оборудования и техники для глубоководного бурения, добычи ректификационной нефти и освоения ресурсов Арктики, производство может сократиться, говорит Нестеров. Пониженное заполнение отдельных нефтепроводов в России объясняется отсрочками в плане добычи отдельных компаний.

Чтобы удержать текущий уровень добычи, нужно ежегодно увеличивать количество эксплуатационных скважин на 5-7 процентов, говорит Новак. Эффективность бурения уменьшилась в два раза за последние восемь лет. Даже Владимир Богданов, глава Сургутнефтегаза, говорит, что буровые работы должны увеличиться в три раза к 2030 году. И Леонид Федун, вице-президент ЛУКОЙЛа, признает, что необходимое увеличение работы может стать проблематичным, если западные подрядчики прекратят свою деятельность в России.

В Западной Сибири иссякают традиционные месторождения. Новые крупные проекты не могут их заменить. По словам Федуна, если скорость бурения останется на текущем уровне, то добыча до 2020 года сократиться на семь процентов до 487 миллионов тонн. Если появятся дополнительные проблемы с финансированием, то добыча может упасть на 20 процентов до 423 млн тонн в 2020 году.