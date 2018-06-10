"Больше возможности не будет": Трамп назвал встречу с Ким Чен Ыном шансом улучшить жизнь в КНДР

Трамп ожидает хороший результат от встречи.

Встреча лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США - единственный шанс улучшить жизнь народа Северной Кореи.

Об этом заявил президент Штатов Дональд Трамп, передает ТСН.иа со ссылкой на Associated Press.

"Это неизвестная территория в истинном смысле, но я действительно чувствую себя уверенно. Я чувствую, что Ким Чен Ын хочет сделать что-то замечательное для своих людей, и он имеет такую возможность, однако больше он не будет иметь этой возможности", - сказал Трамп.

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По словам американского президента, встреча в Сингапуре - это "одноразовый выстрел", но он должен быть успешным.

"Я думаю, что я достаточно быстро пойму, произойдут ли положительные сдвиги. И если я пойму, что этого не произойдет, я не буду тратить свое время. Я не хочу тратить время", - добавил Трамп.

Напомним, 12 июня в Сингапуре должен состояться саммит между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом. Глава Северной Кореи прибыл в Сингапур.