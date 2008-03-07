Абхазия вслед за Южной Осетией просит признать свою независимость

На сегодняшнем внеочередном заседании абхазский парламент принял соответствующее обращение к ООН, ЕС, ОБСЕ, всем странам мира. Ранее, напомним, с подобным призывом к мировому сообществу обратилась Южная Осетия. Лидеры самопровозглашенных республик - Сергей Багапш и Эдуард Кокойты - заявили сегодня, что заслуживают признания независимости ничуть не меньше, чем Косово.

Уже известно, что Госдума России через неделю, 13 марта, рассмотрит обращения Абхазии и Южной Осетии – об этом объявил первый зампред Комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Эхо Москвы