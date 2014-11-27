Сестра Ким Чен Ына заняла высокую должность в правящей партии – BBC

В сюжете о визите ее брата на мультипликационную студию государственные медиа назвали Ким Е Чжон заместителем директора одного из отделов в центральном комитете партии, передает BBC Украина.

Ким Ё Чжон, которой еще нет тридцати, - единственный известный родственник лидера КНДР, который занимает государственную должность.

Ее тетя раньше также играла ведущую роль в партии, однако исчезла после того, как ее мужа казнили по различным обвинениям, в том числе за измену.

Ким Ё Чжон впервые появилась на публике на похоронах своего отца Ким Чен Ира в 2011 году. Потом ее несколько раз замечали на официальных мероприятиях и в поездках вместе с братом.

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Ким Чен Ын и Ким Ё Чжон - дети Ким Чен Ира от его третьей жены Ко Ен Хи. По сообщениям, они оба учились в одной школе-интернате в Швейцарии.

Семья Ким правит Северной Кореей с момента основания государства в 1948 году.