Путину разработают автомобиль за $180 млн

Соответствующий лот на сумму 8051000000,00 рублей появился на портале госзакупок РФ в среду, 26 ноября, сообщает Lb.ua.

Заказчиком выступает Министерство промышленности и торговли. В информации указано, что поставщик будет только один. На сайте также указан сроки реализации проекта - заказ необходимо выполнить до 31 декабря 2016 года.

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В начале 2014 года lenta.ru уже демонстрировала первые фотографии макетов автомобилей проекта "Кортеж" для первых лиц страны. Официального подтверждения того, что представленные на снимках макеты действительно выполнены в рамках проекта "Кортеж", не было.