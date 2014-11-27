Путину разработают автомобиль за $180 млн
03:33, 27 ноября 2014Мир
0 0
Разработка автомобиля для президента РФ Владимира Путина обойдется бюджету страны в 8 млрд рублей (около $180 млн).
REUTERS
Соответствующий лот на сумму 8051000000,00 рублей появился на портале госзакупок РФ в среду, 26 ноября, сообщает Lb.ua.
Заказчиком выступает Министерство промышленности и торговли. В информации указано, что поставщик будет только один. На сайте также указан сроки реализации проекта - заказ необходимо выполнить до 31 декабря 2016 года.
Читайте такжеПутин получил восьмой дан по каратэ
В начале 2014 года lenta.ru уже демонстрировала первые фотографии макетов автомобилей проекта "Кортеж" для первых лиц страны. Официального подтверждения того, что представленные на снимках макеты действительно выполнены в рамках проекта "Кортеж", не было.
Седан представительского класуMarussia L2 Фото: @koribut
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter