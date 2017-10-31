Российский правозащитный центр расширил список политзаключенных

Российский правозащитный центр "Мемориал" обновил список политзаключенных в России. Об этом сообщает официальный сайт центра.

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"Мемориал" подчеркивает, что среди политических заключенных есть немало украинцев: Олег Сенцов, Александр Кольченко, Станислав Клых и другие.

В прошлогоднем списке было 102 человека.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что с возвращением в Украину Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова работа по освобождению украинских политзаключенных, не закончится. Он также отметил, что во время встреч с лидерами стран вопрос освобождения украинских пленников является одним из главных в повестке дня.