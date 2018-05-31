На Западе отреагировали на постановочное убийство Бабченко

В Форин-офисе заявили, что рады, что Бабченко жив "однако это не отменяет того факта, что российские власти много лет продолжают преследовать независимых журналистов".

Известие об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко в странах Запада восприняли со скорбью и негодованием. Когда же стало ясно, что Бабченко жив, скорбь сменилась на радость, но негодование осталось - правда, теперь уже по другому поводу.

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Многие западные политики и правозащитные организации выступили с осуждением преступления в украинской столице, некоторые из них немедленно заявили о причастности Москвы к очередному громкому убийству, передает Би-би-си. Однако вскоре Служба безопасности Украины объявила, что никакого убийства не было, а все произошедшее являлось частью спецоперации. После этого риторика политиков и комментаторов резко изменилась.

"Шокирован убийством журналиста российской газеты в Киеве. Выражаю глубокие соболезнования семье и друзьям погибшего. Лица, причастные к этому ужасному преступлению, должны быть привлечены к ответственности", - написал в "Твиттере" министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, реагируя на новости об убийстве. Позднее чиновник признался, что "не понимает таких спецопераций". "Это для меня непостижимо. Конечно, единственная хорошая новость во всей этой истории та, что он жив", - цитирует слова министра Балтийская новостная служба.

Глава МИД Швеции Маргот Вальстрём сначала обратила внимание на участившиеся убийства оппозиционных российских журналистов. "Еще один голос замолчал. В ужасе от убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве - это лишь последний среди случаев убийств оппозиционных журналистов в России и за рубежом. Важно, чтобы ответственные понесли наказание. Мои мысли с его семьей", - написала она в "Твиттере".

После появления новостей о "воскрешении" Бабченко Вальстрём отметила, что рада такому исходу, однако не стала комментировать действия украинских спецслужб. "Тот, кто лучше осведомлен, пусть комментирует операцию СБУ. Тем не менее, этот случай еще раз напомнил нам об угрозе в адрес журналистов, критикующих власти в России", - написала она.

Похожая серия комментариев поступила и от МИД Британии. Сначала глава ведомства Борис Джонсон заявил, что его повергло в шок известие об убийстве в Киеве.

"Шокирован тем, что еще один открыто выражавший свое мнение российский журналист, Аркадий Бабченко, убит. Мои мысли - о его супруге и его юной дочери. Мы обязаны защищать свободу слова, и жизненно важно, чтобы виновные были привлечены к ответственности", - написал Джонсон в своем микроблоге.

Когда же стало известно, что Бабченко жив, в Форин-офисе заявили, что очень рады этому. "Однако это не отменяет того факта, что российские власти много лет продолжают преследовать независимых журналистов только за то, что те критикуют Кремль", - говорится в заявлении.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир назвал убийство Бабченко "ужасным преступлением" и сразу сообщил, что вылетает в Киев, а после брифинга в СБУ раскритиковал украинские власти. "Рад, что Аркадий Бабченко живой. Я сожалею из-за решения распространить ложную информацию о жизни журналиста. Государство обязано предоставлять обществу корректную информацию", - написал он.

Правозащитная организация "Репортеры без границ" сначала потребовала от украинских властей "гарантировать полное и независимое расследование", а также призвала Киев сотрудничать с Москвой в расследовании убийства.

После заявлений СБУ и выступления самого Бабченко генсек организации Кристоф Делуар опубликовал в своем "Твиттере" довольно гневный комментарий. "Репортеры без границ" решительно выражают возмущение в связи со вскрывшейся манипуляцией, проведенной украинскими спецслужбами в рамках ведущейся ими информационной войны. Всегда крайне опасно, когда государства играют фактами, особенно когда это делают с журналистами", - написал он.

Еще одна правозащитная организация - "Комитет по защите журналистов" - также сначала назвала убийство Бабченко "покушением на свободу прессы", но потом потребовала объяснений у украинских властей.

"Власти Украины сейчас должны объяснить, чем была вызвана необходимость такой крайней меры, как постановка смерти российского журналиста. Комитет расследует эту беспрецедентную ситуацию", - написали правозащитники.

Одна из крупнейших фракций Европарламента - "Европейская народная партия" (EPP) - сначала опубликовала на своем сайте сообщение о том, что она "глубоко шокирована" смертью Бабченко. Однако затем это сообщение было удалено с сайта, и вместо него появилось другое.

"Это лучшая новость, которую мы узнали сегодня (о том, что Бабченко жив. - ред). Мы продолжим следить за объяснениями украинских властей о причинах, по которым было необходимо инсценировать убийство известного критика [Владимира] Путина", - говорится в сообщении.

Комментарии по поводу смерти Бабченко исчезли и с аккаунтов некоторых других официальных лиц. К примеру, бывший посол США в России Майкл Макфол признался, что ему пришлось удалить несколько твитов после сообщений о "воскрешении" российского журналиста.