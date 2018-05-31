После заседания совета НАТО-РФ в Альянсе подтвердили неизменность подхода к отношениям с Россией из-за агрессии в Украине

На заседании состоялся открытый обмен мнениями по нескольким темам, включая ситуацию в Украине.

В Организации Североатлантического договора (НАТО) подтвердили неизменность подхода к отношениям с Российской Федерацией из-за российской агрессии в Украине, которая началась в 2014 году.

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Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Альянса. В частности, сказано, что сегодня на заседании Совета НАТО-Россия состоялся открытый обмен мнениями по нескольким темам, включая ситуацию в Украине, вопросам, связанным с военной деятельностью и в частности прозрачности и снижению рисков от такой деятельности, а также «асимметричных методов как аспектов доктрины и стратегии».

Отмечается, что представители НАТО и России проинформировали друг друга об основных будущих военных учениях. «Подход НАТО является последовательным. Практическое взаимодействие было приостановлено в 2014 году в результате агрессивных действий России в Украине. В то же время каналы для политического диалога открыты, и совет НАТО-Россия является важным форумом. НАТО и Россия также поддерживают открытые каналы коммуникации между военными», - говорится в сообщении.

Союзники НАТО также приветствовали встречу в Баку командующего войсками США в Европе, верховного главнокомандующего Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе генерала Кертиса Скапарротти и начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, которая состоялась в апреле.

«Диалог между НАТО и Россией способствует более предсказуемым отношениям и усилению уровня взаимной безопасности», - отмечается в заявлении.