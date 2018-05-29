Израильское гражданство Абрамовича не решает проблему с его британской визой - Лондон

Безвизовый режим с Израилем не позволяет вести бизнес в Британии.

Роман Абрамович не сможет работать и заниматься бизнесом в Великобритании, когда приедет в страну, воспользовавшись своим новым гражданством Израиля. Об этом предупредили на Даунинг-стрит.

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Как передает ZN.ua, российский олигарх в последнее время не смог возобновить свою инвесторскую визу, которую он получил в королевстве после покупки футбольного клуба "Челси" в 2003 году. Теперь, получив гражданство Израиля, он действительно сможет без визы находиться в Великобритании в течение шести месяцев. Но в британском правительстве предупредили, что безвизовый режим с ближневосточной страной не дает права израильтянам работать.

"Те, кто имеют израильский паспорт, не нуждаются в визе, что означает, что они смогут приехать в Великобританию в качестве посетителей на максимальный шестимесячный период. Израильтянам нужно получить визу, если они хотят жить, работать или учиться в Великобритании", - пояснил пресс-секретарь британского правительства.

Как сообщал УНИАН, Абрамовичу не продлили британскую визу инвестора. Вчера стало известно, что он получил гражданство Израиля.