В Бельгии мужчина застрелил двух полицейских и захватил в заложники женщину

Сообщается, что в ходе стрельбы, помимо двух убитых, были ранены еще двое бельгийских правоохранителей.

В бельгийском городе Льеж мужчина застрелил двух полицейских и прохожего, прежде чем сам был убит правоохранителями.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на бельгийского общественного вещателя RTBF.

Отмечается, что министр внутренних дел Бельгии Жан Жамбон (Jan Jambon) сообщил в Twitter, что бельгийский антитеррористический центр мониторил ситуацию. Пока неизвестно, что стало причиной инцидента, в котором стрелок также захватил в заложники женщину.

По сообщениям СМИ, в результате стрельбы, помимо двух убитых, были ранены еще двое полицейских.

Напомним, 22 марта 2016 года в столице Бельгии Брюсселе произошли масштабные теракты. В аэропорту Брюсселя прозвучало два мощных взрыва. Позже в Брюсселе произошел взрыв возле станции метро Мальбек, вблизи квартала с учреждениями Евросоюза. В результате террористической атаки погибли 38 человек, более 340 получили ранения.