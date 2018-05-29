В Германии молния ударила в двух девушек, делавших селфи
02:55, 29 мая 2018Мир
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Одна из подруг рассказала, что помнит только, как они шли по дороге и пытались сфотографироваться.
REUTERS
В Германии молния ударила в двух девушек в момент, когда они делали селфи, сообщает Reuters.
Обе девушки были госпитализированы с серьезными ранениями.
По предварительным данным, пострадавших без сознания в разорванной одежде обнаружил прохожий.
Одна из подруг рассказала, что помнит только, как они шли по дороге и пытались сфотографироваться.
В апреле в Бразилии три девушки пострадали, делая селфи на мосту через реку в штате Пиауи. Уточняется, что 22-летняя женщина и две девушки 15 и 16 лет зашли на мост, чтобы сфотографироваться. через несколько секунд после того, как они сделали селфи, часть моста, на которой они стояли, провалилась.
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