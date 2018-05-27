Делегация США прибыла в Северную Корею для подготовки встречи Трампа с Ким Чен Ыном - СМИ

Согласно информации, американскую делегацию возглавляет экс-посол США в Южной Корее Ким Сон.

Делегация чиновников из Соединенных Штатов Америки прибыла в Северную Корею для проведения переговоров по поводу встречи между лидерами двух стран - Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.

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Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Согласно информации, американскую делегацию возглавляет бывший посол США в Южной Корее Ким Сон.

Сообщается, что Ким Сон планирует встретиться с заместителем министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, с которой уже проводил консультации 2005 году о ядерном разоружении.

Предполагается, что встречи будут продолжаться до среды.

Как сообщал УНИАН, 24 мая Трамп отменил встречу с лидером КНДР, запланированную на 12 июня в Сингапуре. Соответствующее заявление обнародовал Белый дом. Отказ от проведения саммита президент США объяснил открытой враждебностью, высказанной Ким Чен Ыном в его недавних заявлениях в адрес Вашингтона.