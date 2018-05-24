У Трампа рассказали о «последней капле», которая привела к отмене его встречи с Ким Чен Ыном - Reuters

По словам источников в Белом доме, Пхеньян в своем недавнем заявлении фактически пригрозил США ядерным конфликтом.

Реакция северокорейской стороны на заявление вице-президента США Майка Пенса об отношениях Пхеньяна и Вашингтона стала «последней каплей», заставившей Дональда Трампа отменить встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление неназванного чиновника Белого дома.

Читайте такжеКНДР закрыла свой ядерный полигон, взорвав туннели для испытаний

Отмечается, что Пенс в эфире телеканала Fox News допустил, что отношения между США и КНДР могут развиваться по «ливийской модели», если компромисс в вопросе ядерного разоружения Пхеньяна не будет найден.

Заместитель министра иностранных дел КНДР, в свою очередь, назвал заявление Пенса «глупым», и предложил «проводить либо саммит, либо демонстрацию ядерных сил».

После этой реакции в Белом доме состоялось совещание, на котором высокопоставленные лица решили отменить встречу.

Еще один чиновник в администрации Трампа рассказал, что причиной отмены саммита стала фактическая угроза ядерного конфликта со стороны Пхеньяна.

«Северные корейцы буквально угрожали ядерной войной в заявлении, обнародованном минувшей ночью. Ни один саммит не может быть успешным в таких обстоятельствах», –отметил он.

В Белом доме все же допускают возможность переговоров с КНДР, но указывают, что для этого она должна, как минимум, изменить свою риторику.

Напомним, Президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером Северной Корее Ким Чен Ыном, запланированную на 12 июня в Сингапуре. Отказ от проведения саммита президент США объяснил открытой враждебностью, проявленной Ким Чен Ыном в его недавних заявлениях в адрес Вашингтона.

На саммите должны были обсуждаться условия денуклиаризации Северной Кореи.