Израиль нанес авиаудары по объектам ХАМАС в ответ на поджог военного аванпоста

Израильские самолеты выпустили две ракеты по морскому порту в Газе, уничтожив две лодки.

Самолеты ВВС Израиля нанесли авиаудары по подземному объекту «террористической инфраструктуры» ХАМАС на севере сектора Газа, также были поражены два морских объекта движения. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.

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Как передает РБК, авиаудары стали ответом на проникновение нескольких боевиков ХАМАС на территорию Израиля, которые подожгли военный аванпост. Как отмечает портал Samanews, израильские самолеты выпустили две ракеты по морскому порту в Газе, уничтожив две лодки. Никто не пострадал. После авиаудара в порту возник пожар, который был оперативно потушен.

Израильская авиация 17 мая нанесла авиаудар по объектам на севере сектора Газа в ответ на пулеметный огонь, нацеленный на город Сдерот на юге Израиля.

Обстановка на границе Израиля и сектора Газа накалилась после того, как 14 мая в Иерусалиме было открыто посольство США. Тогда в столкновениях с израильской армией погибли 59 палестинских участников манифестаций против открытия американского диппредставительства, еще несколько тысяч получили ранения.