СМИ опубликовали подробности боя в Сирии при участии ЧВК «Вагнера»

Согласно документам, на которые ссылается The New York Times, в бою погибли от 200 до 300 бойцов «пропрезидентских сил».

Бой в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, который состоялся 7 февраля, длился 4 часа, в течение чего было убито от 200 до 300 солдат правительственных сил и боевиков ЧВК «Вагнера».

Эту информацию опубликовала газета The New York Times, пишет Громадське.

Издание отмечает, что в тот день в 15:00 военные зафиксировали продвижение проправительственных сил к позициям курдов и сирийских повстанцев неподалеку от нефтеперерабатывающего завода Коноко, где в это время находились около 30 американских пехотинцев.

К вечеру на подступах к завода собралось более 500 бойцов и 27 транспортных средств, в том числе танков и бронетранспортеров.

В 20:30 на расстояние около 1,5 километра до завода, готовясь к атаке, подошло три танка Т-72 российского производства, вооружены 125-мм пушками. В американском центре воздушных операций на базе в Катаре истребители были готовы подняться по тревоге.

Атака началась около 22:30. Позиции курдов и сирийских повстанцев атаковали одновременно огнем из танков, артиллерии и минометов.

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В течение 15 минут американские военные связались с русскими и призвали их прекратить нападение. Когда этого не произошло, американские силы осуществили предупредительные выстрелы по группе грузовиков и пушек, но силы противника продолжили наступление.

В течение следующих трех часов, по словам чиновников, американские боевые самолеты, в том числе беспилотники, истребители F-22 и F-15E, бомбардировщики B-52, боевые вертолеты AC-130 и вертолеты AH-64 Apache нанесли десятки ударов, уничтожая войска, танки и другие транспортные средства. С земли удары осуществляла ракетная артиллерия.

В 1 час ночи, когда артиллерийский огонь стих, команда с еще 16 американских морских пехотинцев и " зеленых беретов приблизилась к заводу. Таким образом на атакованной силами Асада и российскими наемниками позиции находились около 40 американских солдат.

В то же время некоторые из самолетов вернулись на базу. Бой длился с помощью пулеметов и ПТРК Javelin.

За час противник начал отступать и американские войска прекратили огонь. Команада из 40 американских солдат не пострадала, ранение получил один сирийский повстанец.

Точное количество потерь войск Асада и российских наемников до сих пор неизвестна.

Сначала российская сторона подтверждала гибель только четырех граждан России, но, возможно, таких еще десятки, поскольку сирийская сторона заявила о гибели около 100 сирийских солдат.

Вместе с тем, согласно документам,на которые ссылается The New York Times, в бою погибли от 200 до 300 бойцов «пропрезидентских сил».

Чиновники в американской разведке утверждают, что задачей ЧВК «Вагнера» в Сирии от имени правительства Асада захватить и удержать нефтяные и газовые месторождения. По их данным, в качестве оплаты наемники получают долю производственных поступлений от этих месторождений.

Наемники свободно координируют действия с российскими военными в Сирии. Кроме того лидеры ЧВК «Вагнера» получали награды в Кремле, а ее боевики обучаются на базе Министерства обороны России.

Российские силы в Сирии утверждают, что они не принимали участия в бою 7 февраля.

Напомним, 7 февраля международная коалиция во главе с США атаковала с воздуха группировки сирийских войск, которые поддерживают президента Башара Асада, в результате чего погибли более 100 военных. В США называют эту атаку «самообороной» и отмечают, что осуществили удар после того, как союзные к Асаду войска «начали стрелять из артиллерии и танков в сторону поддерживаемых США сирийских демократических сил».

Телеканал CBS сообщил, что в зоне авиаудара, кроме других военных, могли находиться российские наемники ЧВК «Вагнера».

Позже группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) назвала имена нескольких российских бойцов «ЧВК Вагнера», убитых в Сирии 7 февраля.