Скандал с отменой рейсов в Киев: "Ливерпуль" возместит стоимость билетов болельщикам, которые не попадут на финал

Ранее около тысячи болельщиков не смогли вылететь в Киев из-за отмены трех чартерных рейсов.

Английский "Ливерпуль" возместит стоимость билетов болельщикам команды, которые не попадут на финал Лиги чемпионов в Киеве.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба, пишет "112 Украина".

Футбольный клуб пообещал возместить стоимость купленных билетов на финал Лиги чемпионов всем болельщикам, не попавшим на матч. Средства будут возмещены фанатам в билетной кассе ливерпульского стадиона "Энфилд", а также по почте.

Ранее около тысячи болельщиков не смогли вылететь в Киев из-за отмены трех чартерных рейсов. Туристическая компания планировала один из рейсов в четверг и два - в пятницу, но в связи со спорами с аэропортом Киева по поводу размера самолета было принято решение об отмене трансфера.

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Отметим, ранее болельщики "Реала" массово начали сдавать билеты на финал Лиги чемпионов.

Напомним, организаторы проведения финала Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский", рассказали, как намерены распределить болельщиков "Реала" и "Ливерпуля" во избежание возможных столкновений. В частности, аэропорт "Борисполь" откроет второй терминал.

Финальный матч Лиги чемпионов 2017/18 состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский". Ожидается, что во время финала Лиги чемпионов в столицу прибудут около 50 тыс. гостей.