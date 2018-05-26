Скандал с отменой рейсов в Киев: "Ливерпуль" возместит стоимость билетов болельщикам, которые не попадут на финал

03:38, 26 мая 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщается на официальном сайте клуба, пишет "112 Украина".

Футбольный клуб пообещал возместить стоимость купленных билетов на финал Лиги чемпионов всем болельщикам, не попавшим на матч. Средства будут возмещены фанатам в билетной кассе ливерпульского стадиона "Энфилд", а также по почте.

Ранее около тысячи болельщиков не смогли вылететь в Киев из-за отмены трех чартерных рейсов. Туристическая компания планировала один из рейсов в четверг и два - в пятницу, но в связи со спорами с аэропортом Киева по поводу размера самолета было принято решение об отмене трансфера.

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Отметим, ранее болельщики "Реала" массово начали сдавать билеты на финал Лиги чемпионов. 

Напомним, организаторы проведения финала Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский", рассказали, как намерены распределить болельщиков "Реала" и "Ливерпуля" во избежание возможных столкновений. В частности, аэропорт "Борисполь" откроет второй терминал.

Финальный матч Лиги чемпионов 2017/18 состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский". Ожидается, что во время финала Лиги чемпионов в столицу прибудут около 50 тыс. гостей.

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Новость в сюжете: Финал Лиги чемпионов в Киеве
Теги: #билеты#Лига чемпионов#отмена рейсов#Ливерпуль