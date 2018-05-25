Макрон заявил, что уверен в объективности расследования атаки на МН17

По его словам, еще предстоит долгая работа по расследованию.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что уверен в объективности расследования атаки на Малазийский Боинг МН17, где указано, что самолёт сбил российский ЗРК «Бук».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Сегодняшняя информация которую получаем и Франция принимает все усилия, что принимать участие в совместном расследовании и мы уверены, что оно объективно», - сказал Макрон.

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При этом он добавил, что Путин заявил о готовности сотрудничать по этому вопросу как только «станет понятно по деталям, по фактам мы сможем в полной солидарности с Нидерландами считать, что роль России объективна в установлении фактов».

Макрон подчеркнул, что рад словам Путина о готовности сотрудничать в расследовании.

Он заявил, что думает о жертвах и семьях погибших во многих странах, в частности в Бельгии, Нидерландах и Австралии.

По его словам, еще предстоит долгая работа по расследованию.