Вблизи границы Латвии появилась российская подводная лодка

Рядом с морской границей Латвии вчера, 22 ноября, заметили российскую подводную лодку.

Об этом сообщают Национальные вооруженные силы Латвии на своей странице в Twitter.

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"Вчера в исключительной экономической зоне Латвии, на расстоянии 27 морских миль (50 километров - прим. УНИАН) от морской границы вооруженные силы идентифицировали подводную лодку ВМФ России класса "Кило", - говорится в сообщении.

Напомним, присутствие военных кораблей и самолетов в балтийском регионе фиксируется все чаще.