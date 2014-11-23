Вблизи границы Латвии появилась российская подводная лодка
20:20, 23 ноября 2014Мир
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На расстоянии 50 километров от морской границы вооруженные силы идентифицировали подводную лодку ВМФ России.
Вблизи границы с Латвией замечена подлодка из РФ / flickr.com/photos/bubbahop
Рядом с морской границей Латвии вчера, 22 ноября, заметили российскую подводную лодку.
Об этом сообщают Национальные вооруженные силы Латвии на своей странице в Twitter.
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"Вчера в исключительной экономической зоне Латвии, на расстоянии 27 морских миль (50 километров - прим. УНИАН) от морской границы вооруженные силы идентифицировали подводную лодку ВМФ России класса "Кило", - говорится в сообщении.
Напомним, присутствие военных кораблей и самолетов в балтийском регионе фиксируется все чаще.
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