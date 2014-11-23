МИД Германии: Украина не будет членом НАТО и пока рано говорить о ее вступлении в ЕС

Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не видит Украину членом НАТО в будущем.

Об этом он заявил в комментарии немецкому изданию Spiegel, передает Украинская правда.

"Я повторю то, что я сказал несколько месяцев назад: я вижу партнерские отношения между Украиной и НАТО, однако не членство", - подчеркнул он.

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Штайнмайер также отметил, что пока рано говорить о возможности вступления Украины в ЕС.

"Нет смысла в том, чтобы сегодня спекулировать о членстве Украины в ЕС в будущем", - отметил глава МИД Германии.

По его словам, сейчас нужно провести все необходимые реформы.

"После более чем 20 лет независимости население Украины заслужило того, чтобы правительство наконец преодолело коррупцию", - подчеркнул Штайнмайер.

Он также выразил опасения относительно намерений Москвы на Востоке Украины.

"Россия говорит, что не хочет разрушить единство Украины, однако реальность свидетельствует о другом", - отметил министр иностранных дел.

В то же время Штайнмайер предостерег западных лидеров от "излишней резкости" в общении с президентом РФ Владимиром Путиным.

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"Риторическая эскалация между столицами опасно увеличилась в минувшие выходные на саммите G20 и за его пределами", -отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в текст коалиционного соглашения парламентской коалиции был внесен пункт о том, что целью Украины является членство в НАТО.

В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью британской телерадиокорпорации BBC отметил, что России нужны гарантии того, что никто не думает о вступлении Украины в НАТО.