Вслед за Голливудом: компания McDonald's попала в секс-скандал

Десять женщин из разных штатов подали жалобы на сексуальные домогательства в McDonald's за последние несколько дней.

Десять женщин, которые работают в ресторанах McDonald's в Детройте, Чикаго, Лос-Анджелесе и шести других городах, за последние несколько дней подали жалобы на сексуальные домогательства в федеральное правительство против компании и ее франшиз. По словам пострадавших, их жалобы руководству игнорировались либо же наказание было применено по отношению к ним же.

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Как сообщает Reuters, заявители, в том числе 15-летний парень из Сент-Луиса, рассказали в ходе телефонной конференции с журналистами, что их игнорировали, над ними издевались или увольняли "за несоответствующее поведение". Обвинения включали утверждения о том, что сотрудники или руководители ресторанов быстрого питания предлагали действия сексуального характера и трогали незащищенных женщин.

”Я чувствовала, что у меня нет выбора, кроме как терпеть это", - сказала одна из пострадавших Кимберли Лоусон из штата Миссури.

Как сообщает издание, одной из главных проблем ресторанной индустрии, в которой работает половина американских женщин в какой-то момент их жизни, является сексуальное домогательство. Дело в том, что ее низкооплачиваемая и в основном женская рабочая сила уязвима для жестокого обращения со стороны клиентов и коллег.

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Пресс-секретарь McDonald's Терри Хики сказал, что McDonald's имеет политику, которая запрещает сексуальные домогательства в компании и в ресторанах, которыми она владеет и управляет, в то время как франшизы несут ответственность за установление политики занятости для своих ресторанов.

Адвокаты отмечают, что женщинам может быть трудно привлечь McDonald's к ответственности за действия своих франшиз.

В предыдущих случаях жалоб на сексуальные домогательства в McDonald's федеральные судьи в Калифорнии заявили, что компания не осуществляет достаточного контроля над работниками франшизы, чтобы считаться совместным работодателем и нести ответственность.

Как сообщал УНИАН, в прошлом октябре в центре секс-скандала оказался американский кинопродюсер Харви Вайнштейн. Всего Вайнштейна в домогательствах обвиняют около 70 женщин, некоторые из них, по их утверждениям, были изнасилованы.

Этот скандал стал толчком того, что известные и неизвестные женщины стали публично жаловаться на домогательства актеров и режиссеров.