Вслед за Голливудом: компания McDonald's попала в секс-скандал
Десять женщин, которые работают в ресторанах McDonald's в Детройте, Чикаго, Лос-Анджелесе и шести других городах, за последние несколько дней подали жалобы на сексуальные домогательства в федеральное правительство против компании и ее франшиз. По словам пострадавших, их жалобы руководству игнорировались либо же наказание было применено по отношению к ним же.
Читайте такжеРежиссера Люка Бессона обвинили в изнасиловании - СМИ
Как сообщает Reuters, заявители, в том числе 15-летний парень из Сент-Луиса, рассказали в ходе телефонной конференции с журналистами, что их игнорировали, над ними издевались или увольняли "за несоответствующее поведение". Обвинения включали утверждения о том, что сотрудники или руководители ресторанов быстрого питания предлагали действия сексуального характера и трогали незащищенных женщин.
”Я чувствовала, что у меня нет выбора, кроме как терпеть это", - сказала одна из пострадавших Кимберли Лоусон из штата Миссури.
Как сообщает издание, одной из главных проблем ресторанной индустрии, в которой работает половина американских женщин в какой-то момент их жизни, является сексуальное домогательство. Дело в том, что ее низкооплачиваемая и в основном женская рабочая сила уязвима для жестокого обращения со стороны клиентов и коллег.
Читайте такжеНа церемонии закрытия Каннского кинофестиваля актриса шокировала деталями секс-скандала с Вайнштейном
Пресс-секретарь McDonald's Терри Хики сказал, что McDonald's имеет политику, которая запрещает сексуальные домогательства в компании и в ресторанах, которыми она владеет и управляет, в то время как франшизы несут ответственность за установление политики занятости для своих ресторанов.
Адвокаты отмечают, что женщинам может быть трудно привлечь McDonald's к ответственности за действия своих франшиз.
В предыдущих случаях жалоб на сексуальные домогательства в McDonald's федеральные судьи в Калифорнии заявили, что компания не осуществляет достаточного контроля над работниками франшизы, чтобы считаться совместным работодателем и нести ответственность.
Как сообщал УНИАН, в прошлом октябре в центре секс-скандала оказался американский кинопродюсер Харви Вайнштейн. Всего Вайнштейна в домогательствах обвиняют около 70 женщин, некоторые из них, по их утверждениям, были изнасилованы.
Этот скандал стал толчком того, что известные и неизвестные женщины стали публично жаловаться на домогательства актеров и режиссеров.