Спустя шесть лет после "плюшевого десанта" Лукашенко вернул посла в Швецию

В 2012 году легкомоторный самолет из Швеции сбросил на территории Беларуси плюшевых мишек, "выступающих" за соблюдение прав человека.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Дмитрия Мирончика послом республики в Швеции. Это произошло спустя шесть лет после закрытия представительства Минска в королевстве из-за "плюшевого десанта".

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Как передает РБК, в августе 2012 года легкомоторный самолет сбросил на территории Беларуси плюшевых мишек, к которым были прикреплены надписи с требованиями соблюдать права человека и свободу слова в республике. Организатором протестной акции выступил руководитель шведского рекламного агентства Studio Total Пер Кромвелл.

Минск в ответ не продлил аккредитацию послу Швеции в Беларуси Стефану Эрикссону. Власти Беларуссии заявили, что деятельность дипломата была направлена на разрушение двусторонних отношений. Занимавший тогда пост главы МИД Швеции Карл Бильдт заявлял, что Эрикссону предъявили «беспочвенные обвинения». После этого из Стокгольма выслали двух белорусских дипломатов. В ответ МИД Белоруссии закрыл посольство в Швеции и вернул всех дипломатов на родину.

Как сообщал УНИАН, ранее Лукашенко призвал белорусских производителей искать замену российскому рынку.