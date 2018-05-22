Трамп снялся в клипе сына российского олигарха (видео)

По словам EMIN, Трамп моментально согласился участвовать.

Певец и предприниматель Эмин Агаларов (EMIN) в рамках программы «ОК на связи!» в запрещенной в Украине соцсети «Одноклассники» ответил на вопросы поклонников - в частности, о том, как уговорил президента США Дональда Трампа сняться в своем новом клипе Got Me Good.

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По словам EMIN, Трамп моментально согласился участвовать. «Но он сразу задал один вопрос – сколько это займет времени. Я понял, что, если я скажу — больше 10 минут, он не согласится», — вспоминает поп-исполнитель. Сцену с участием Трампа действительно сняли за 10 минут в конференц-комнате отеля Ритц Карлтон в Москве, передает Газета.Ru.

Клип можно будет увидеть меньше, чем через месяц. «Тут фигурирует и Трамп, и все, что происходит сейчас на политическом поле. Мне кажется, это будет лучшее из всего, что я выпускал до этого», - цитирует певца InterMedia.

Дональд Трамп уже появлялся в другом клипе EMIN — в 2013 году вместе с участницами конкурса «Мисс Вселенная» он принял участие в съемках музыкального видео In Another Life.

Отметим, что Эмин Агаларов является сыном азербайджано-российского олигарха Араза Агаларова. Известно, что Агаларов-старший был основателем российской компании Crocus Group.

Кроме того, Эмин Агаларов является фигурантом скандала о передаче компромата на Хилари Клинтон, связанного с "большим российским делом" о вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

Ранее издание New York Times написало, что 9 июня 2016 сын Трампа, зять президента США Джаред Кушнер и на тот момент председатель избирательного штаба Пол Манафорт, встретились в "Трамп-тауэр" с россиянкой Натальей Весельницкой, которая связана с Кремлем.

По данным издания, на встрече, Весельницкая пообещала предоставить компрометирующую информацию на Хиллари Клинтон.

Согласно переписке Дональда Трампа-младшего, выложенной им в Twitter, Эмин Агаларов мог быть инициатором коммуникации между семьей Трампа и российской стороной относительно передачи предвыборной команде Дональда Трампа компромата на Хиллари Клинтон.

Семья Трампа знакома с семьей Агаларовых как минимум с момента проведения в Москве конкурса "Мисс Вселенная 2013".

Трамп-младший заявил, что на встрече говорили об отмене закона Магнитского и не предоставила никакой информации о Клинтон.