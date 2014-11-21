Крупнейший в мире грузовой корабль отправился в первый рейс

Корабль предназначен для перевозки морских буровых платформ, передает Русская служба Би-Би-Си.

Он принадлежит швейцарской компании Allseas, которая занимается прокладкой подводных трубопроводов и подводным строительством.

Судно имеет ширину 124 метра и длину 382 метра. Его строительство обошлось владельцам в 3 млрд долларов.

Сейчас "Петер Шельте" направляется из Южной Кореи к нидерландскому городу Роттердам для достройки. Там его отправят в зону Маасфлакте-2, где для судна уже построили специальный сухой док. После этого корабль отправится в Черное море и примет участие в проекте прокладки газопровода "Южный поток".

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Компания Allseas заявила, что судно, построенное на предприятии компании Daewoo Heavy Industries в Южной Корее, сможет принимать на борт грузы весом до 48 тысяч тонн. Однако не исключено, что это судно пробудет крупнейшим в мире недолго.

Компания Allseas уже заявила, что планирует постройку корабля такого же типа шириной 160 метров и длиной 400 метров.

Такое судно сможет перевозить грузы весом до 77 тысяч тонн. Его планируют ввести в строй к 2020 году.